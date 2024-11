Spettacolare evento ieri sul litorale cosentino dove increduli passanti hanno assistito al parto di uno squalo in fin di vita arenato sulla battigia. Salvati i piccoli che sono stati liberati in mare

Vita e morte si sono intrecciate sulla spiaggia di Villapiana, in provincia di Cosenza. Ieri, davanti a tanti increduli passanti, un esemplare di squalo azzurro in fin di vita si è arenato sulla battigia dando alla luce oltre 50 cuccioli.





Veterinari e forze dell’ordine hanno fatto di tutto per salvare l’esemplare lungo oltre 2 metri e pesante quasi due quintali, senza però poter fare più nulla. I piccoli invece, tra i tanti curiosi accorsi, sono stati prima sistemati in un contenitore d’acqua per mantenerli in vita e poi, dopo le dovute visite, liberati in mare aperto.

*Video di Giovanni Brunetti da Alvolonews Giornaleonline