L’uomo percorreva con passo repentino e fare circospetto la strada. Nella tasca è stato rinvenuto lo stupefacente

Quest'oggi intorno alle ore 14.00, a Squillace Lido nel Catanzarese militari del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Girifalco hanno tratto in arresto Matteo Luigi Lamanna, di 29 anni, originario della stessa frazione costiera. L'uomo è stato fermato mentre percorreva a piedi la strada con passo repentino e fare circospetto. Immediatamente perquisito dai carabinieri era trovato in possesso di circa 100 gg di hashish suddiviso in due panetti da 50 gg cadauno, ben nascosti dentro un pacchetto di sigarette, 1,2 gg di eroina riposta nel portafoglio e 1200 euro in contanti nella tasca nel giubbotto. Sottoposto agli arresti domiciliari, è in attesa di giudizio direttissimo domattina.

l.c.