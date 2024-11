È accaduto a Santa Domenica di Ricadi, nel vibonese. Un bulgaro, in seguito ad una lite ha aggredito un giovane ventiduenne staccandogli il labbro inferiore a morsi

Ricadi (VV) – Un bulgaro è stato denunciato, questa mattina, a Santa Domenica di Ricadi, nel vibonese, per lesioni nei confronti di un giovane di 21 anni. In seguito ad una lite avvenuta all’esterno di un supermercato, il bulgaro avrebbe aggredito il giovane staccandogli il labbro inferiore a morsi.

Trasportato in ospedale a Vibo Valentia, al giovane 21enne, che ha poi denunciato il bulgaro, sono stati applicati 30 punti di sutura. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri.