E' avvenuto durante il match Reggina-Catania. Amareggiato l’amministratore delegato Lo Monaco: «Non è possibile disputare un campionato professionistico in contesti simili»

«Abbiamo subito un furto nel nostro spogliatoio durante la partita». Reggina-Catania è finita da pochi minuti e Pietro Lo Monaco, amministratore delegato della società rossazzurra, è amareggiato non per la vittoria, sfuggita dopo aver visto la sua squadra in vantaggio sino a un quarto d'ora dalla fine, ma per la sgradita sorpresa avuta dagli etnei a gara conclusa.

«Qualcuno - conferma il dirigente del Catania - si è introdotto nel nostro spogliatoio rompendo il vetro di una finestra che dava su un cortile interno dello stadio. Quella finestra avrebbe dovuto essere sorvegliata da uno steward. Sono stati trafugati effetti personali di vario genere: telefonini, carte di credito, un rolex. Abbiamo sporto denuncia alla polizia. E' evidente che ci sono delle responsabilità, anche se so bene quanto la cosa sia dispiaciuta alla stessa società ospitante».

«Devo inoltre rilevare - aggiunge Lo Monaco - come si sia giocato in un impianto purtroppo inadeguato. Il terreno di gioco era ai limiti della praticabilità e a serio rischio di infortuni. La struttura intera era fatiscente. Non è possibile disputare un campionato professionistico in contesti simili. Non attribuisco la colpa alla Reggina, evidentemente chi di dovere negli anni ha abbandonato questo stadio. Però certe riflessioni anche amare sono inevitabili».

La refurtiva, al termine della vicenda, è stata ritrovata e restituita ai legittimi proprietari.