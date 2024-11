Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto dall’accusa di stalking don Carmelo Perrello, sacerdote appartenente all’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. I fatti contestati dalla Procura dello Stretto risalgono al 2015 quando un uomo aveva sporto denuncia alle forze dell’ordine. Per l’accusa don Perrello avrebbe sottoposto a pressioni esasperanti l'uomo, residente nell'hinterland ionico della città metropolitana di Reggio Calabria, il quale sosteneva che il sacerdote si era invaghito di lui. All’esito del primo grado di giudizio i giudici hanno però assolto l’uomo con la formula de “il fatto non costituisce reato”.

Don Perrello, che ha ricoperto il ruolo di parroco della chiesa di San Gregorio, ubicata alla periferia sud di Reggio Calabria, risulta essere attualmente sospeso da ogni incarico poiché è indagato in un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria con l’accusa di aver intrattenuto rapporti sessuali con minorenni.