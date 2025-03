Francesco Caporaso è il nuovo commissario straordinario della statale 106. La nomina della presidenza del Consiglio dei ministri, a firma del sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, è giunta nelle scorse ore. Caporaso, attualmente responsabile della Struttura territoriale Calabria di Anas e già commissario straordinario per la Trasversale delle Serre, sostituisce l’ex amministratore delegato dell’ente stradale, Massimo Simonini, peraltro licenziato nei mesi scorsi a seguito di un’inchiesta giudiziaria ma rimasto a vestire i panni del commissario fino alla nomina di Caporaso.

Come ampiamente anticipato a ottobre scorso, quindi, al manager che tanto bene sta facendo ed ha fatto per il terzo megalotto Sibari-Roseto Capo Spulico – i lavori oggi si aggirano attorno al 70%, l’opera sarà consegnata nell’autunno 2026 – toccherà accelerare le procedure relative alla riqualificazione della statale 106, ed in particolar modo per le tratte il cui iter è in stato avanzato come la Crotone-Catanzaro per la quale stanno per partire i lavori e la Sibari-Rossano, fresca di intesa Anas-Regione utile a predisporre il bando di gara in pubblicazione entro questa primavera.

L’ingegner Francesco Caporaso è stato nominato commissario straordinario su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

«A decorrere dalla data di adozione del presente decreto, il responsabile pro tempore della struttura territoriale Calabria di Anas s.p.a. – è riportato nel provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato commissario straordinario per il programma di lavori denominato “Riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica”, in sostituzione del commissario nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021» che era, appunto, Simonini.

Il nuovo commissario straordinario nominato, inoltre, sarà il soggetto attuatore dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della Strada Statale 106 Jonica.

L’investitura del governo a Caporaso ha già innescato una serie di reazioni, come quella di Simone Celebre, segretario regionale della Filla Cgil, e Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano.

Celebre: «Riconosciute le competenze e la serietà di Caporaso»

«La Fillea Cgil Calabria, a nome del suo segretario generale, Simone Celebre, esprime le più sentite congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro a Francesco Caporaso, recentemente nominato commissario straordinario per la riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica (tra cui i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei tratti Sibari - Rossano e Crotone - Catanzaro) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Siamo lieti di vedere riconosciute le competenze e la serietà di Francesco Caporaso – è riferito in una nota – che la Fillea ha già avuto modo di apprezzare nella realizzazione della Trasversale delle Serre. La sua esperienza e dedizione sono garanzia di un approccio efficace e mirato per affrontare le sfide legate a questo importante progetto infrastrutturale, che rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio. In un momento cruciale come questo, auspichiamo una rapida accelerazione delle procedure burocratiche affinché si possano aprire al più presto i cantieri. È di vitale importanza per i calabresi avere a disposizione una strada moderna e sicura, capace di garantire non solo la mobilità, ma anche lo sviluppo economico e sociale della Calabria. La Fillea Cgil Calabria si dichiara pronta a collaborare e a sostenere ogni iniziativa volta a migliorare le infrastrutture della nostra Regione, con l’obiettivo di garantire un futuro migliore per tutti i cittadini. Concludiamo con un forte invito a lavorare insieme, affinché questi progetti possano diventare una realtà tangibile e contribuire al progresso della Calabria».

Stasi: «Nomina di Caporaso è un dato positivo, conosce i territori»

«Caporaso – rimarca Stasi – è una figura di spessore che conosciamo, la sua nomina è un dato positivo, perché per il ruolo che ricopre ha più relazioni coi territori rispetto a Simonini. Ci auguriamo mantenga la stessa impostazione di lavoro e relationship coi territori interessati dall’attraversamento di un’opera nevralgica per il futuro della regione.