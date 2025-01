Luciana De Francesco, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, ha messo in evidenza le importanti novità riguardanti il rilancio delle infrastrutture nel territorio ionico della Calabria. «Siamo soddisfatti dell’ultima manovra finanziaria 2025, recentemente approvata, che dimostra un’attenzione concreta ai bisogni delle imprese, delle famiglie e dei nostri territori» ha dichiarato De Francesco. Al centro delle misure, lo stanziamento di ulteriori risorse per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Statale 106. I fondi, specifica la consigliera, saranno destinati al completamento della tratta Sibari-Catanzaro, un’opera che rappresenta una priorità per il governo. «Siamo soddisfatti della sensibilità dimostrata verso la nostra regione, che per troppo tempo è stata ai margini del dibattito politico nazionale» ha aggiunto. Ma le novità non si fermano qui. Anche la rete ferroviaria ionica, da anni in una condizione critica, sarà interessata da interventi strutturali significativi.

Infrastrutture e trasporti sulla fascia ionica: la consigliera regionale Luciana De Francesco annuncia stanziamenti e progetti per rilanciare il territorio.

Tra gli obiettivi il collegamento con l’Adriatica

«La regione Calabria, insieme al governo nazionale, sta lavorando per l’elettrificazione della tratta ferroviaria ionica, un’infrastruttura essenziale. È impensabile che nel 2025 si debba ancora parlare di una ferrovia senza elettrificazione» ha sottolineato De Francesco, esprimendo gratitudine per la sinergia tra governo regionale e centrale. Tra i progetti sul tavolo c’è anche l’idea di collegare la stazione di Sibari con quella di Metaponto. Un’ipotesi che consentirebbe un accesso più diretto all’alta velocità per i calabresi della dorsale Ionica, con connessioni verso l’Adriatica.. «Fratelli d’Italia è determinata a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per realizzare questo obiettivo. Il collegamento con Metaponto rappresenta un passo importante per risollevare la costa ionica, una terra per troppo tempo mortificata e marginalizzata» ha ribadito la consigliera. Secondo De Francesco, queste iniziative confermano l’impegno della politica per valorizzare un territorio che oggi, più che mai, viene considerato una risorsa strategica per il rilancio del Paese. La sfida, adesso, è tradurre le promesse in fatti concreti.