Nella Giornata internazionale dedicata alle vittime della strada, spicca ancora per pericolosità l'arteria 106. Solo due giorni fa è stata teatro di uno spaventoso incidente nel quale ha perso la vita una giovane di 30 anni

La strada che uccide. Una lingua di asfalto che attraversa tre regioni, Calabria, Basilicata e Puglia. Il tratto calabrese è lungo 415 km. Un tracciato composito, caratterizzato dalla presenza- eccezion fatta per alcuni, brevi, tratti- di una sola carreggiata a due corsie, una per senso di marcia. Il primato che la 106 jonica si porta addosso è quello di strada più pericolosa d’Italia, già conosciuta con il macabro appellativo di strada della morte. A stabilirlo, uno studio congiunto di Aci e Istat. E non passa giorno in cui le cronache non siano costrette a raccontare i particolari dell’ennesimo scontro. L’ultimo, avvenuto appena due giorni fa nel comune di Villapiana, ha portato al decesso di una donna di trent’anni e al ferimento di altre tre persone.

Lo scontro frontale fra i due mezzi, verificatosi in una vecchio tratto della 106 non ancora ammodernato, non ha lasciato scampo alla ragazza. La macchina accartocciata a cavallo del guardrail. L’ennesima istantanea di un lembo di strada che da anni gronda sangue. E nella giornata internazionale dedicata alle vittime della strada, non si può non chiedersi quali siano le carenze strutturali che hanno portato, solo nel 2017, al decesso di 8 persone. Il tracciato risulta in fase di ammodernamento, ma i disservizi sono all’ordine del giorno. Cedimenti, improvvisi avvallamenti nel manto stradale, crolli e conseguenti deviazioni, hanno spinto la procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, ad aprire un’inchiesta, che ha l’obiettivo di risalire alle reali cause dei ripetuti sfaldamenti dell’asfalto e alle eventuali responsabilità. Intanto, ai calabresi, non rimane che forzare la sorte affidandosi alla prudenza.

Loredana Colloca