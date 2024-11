Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci lancia un nuovo appello agli enti preposti affinché si accelerino i lavori per la riapertura del tratto Catanzaro Ovest della nuova SS 106

E' chiuso dal mese di giugno dello scorso anno lo svincolo per Germaneto, direzione Catanzaro ovest, della nuova SS 106, da quando è crollato il muro di contenimento. Chiusura che continua da allora a provocare non pochi disagi agli automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada. Coloro infatti che provengono da sud per raggiungere la Cittadella Regionale, l'Università Magna Graecia o imboccare la satale 280 verso Lamezia Terme e quindi l'autostrada, devono necesariamente allungare il percorso seguendo strade alternative.

Diversi sono stati gli appelli ad Anas nel corso di questi mesi da parte di associazioni e cittadini per accelerare i lavori. E anche i sindaci del comprensorio, come avevano fatto già nel mese di novembre, tornano a far sentire la loro voce. Il primo cittadino di Soverato Ernesto Alecci rivolge così un nuovo appello egli enti preposti: "mi auguro che questa importante arteria di comunicazione torni ad essere afficiente al cento per cento, soprattutto in vista della stagione estiva. Se fosse successo altrove il problema sarebbe stato risolto in tempi brevi".

Rossella Galati