Un incontro sul lavoro finalizzato poi a confluire nell’evento nazionale di Milano

Anche le donne calabresi daranno il loro contributo alla stesura della Carte delle Donne del Mondo. E lo faranno a partire da oggi grazie agli Stati Generali delle Donne, l’evento regionale che si sta tenendo a Lamezia Terme, e in cui con la collaborazione di personalità femminili che si sono distinte per merito, si discuterà del difficile binomio donne – lavoro.

Il documento prodotto verrà portato a fine settembre all’expo di Milano dove confluiranno tutti gli stati generali regionali. A tenere le fila dell’evento, che gode del patrocinio di UnionCamere Calabria, Amelia Laura Crucitti, funzionario regionale, e Daniela Carrozza, assessore del comune di Catanzaro.

Ma i forum degli Stati Generali non vogliono offrire assistenzialismo, ma informare sulle modalità di accesso al lavoro riservate al sesso debole, che poi tanto debole non è. Lavorare sulle normative e sulle possibilità spesso ignorate, mostrare le esperienze già realizzate e quelle che potrebbero prendere vita.

Tante le donne imprenditrici e non che hanno portato il loro esempio, raccontando la loro esperienza, senza trascurare le note dolenti, le difficoltà superate e gli scogli non rimossi. All’evento hanno preso parte anche l’assessore allo Sviluppo Economico e Promozione delle Attività Produttive della Regione Calabria, Carmen Barbalace e quello al Lavoro Federica Roccisano.