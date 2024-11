Lo hanno annunciato tramite una lettera inviata alla presidenza della Regione Calabria, ai dipartimenti interessati e al commissario straordinario

I lavoratori della Fondazione Terina hanno dichiarato lo stato di agitazione. Con una lettera inviata alla presidenza della Regione Calabria, ai dipartimenti interessati e al commissario straordinario hanno annunciato che "a partire da martedi 30 giugno saranno in stato di agitazione permante". I lavoratori rivendicano il diritto allo stipendio “in considerazione che le mensilità da saldare ammontano a sette mesi”. I lavoratori, inoltre, richiedono “l'applicazione della legge di riforma 24/2013 per risolvere una volta per tutte questa situazione che si trascina ormai da oltre 2 anni”.