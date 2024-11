Fermati i proprietari dell’immobile, una donna di 40 anni e il figlio di 18

Stefanaconi (VV) - Una donna di 40 anni e il figlio di 18 sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. In un casolare di proprietà della donna i militari hanno trovato tre pistole e 200 cartucce di vario calibro. Sulle armi è stata disposta la perizia balistica per accertare se sono state usate per compiere intimidazioni o attentati.