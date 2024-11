Secondo i rappresentanti dell’opposizione in Consiglio comunale la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di un geometra sarebbe viziata

«Ci sono evidenti anomalie nella procedura selettiva, in atto, per l'assunzione a tempo indeterminato di un geometra nel Comune di Stilo». Lo affermano Romina Leotta e Antonio Marrapodi, consiglieri comunali di opposizione, che del caso hanno investito formalmente la Procura di Locri. Il 16 novembre scorso, gli esponenti della minoranza – è spiegato in una nota – avevano chiesto delucidazioni al sindaco Giancarlo Miriello, al segretario municipale Luciano Pittelli e al responsabile dell'Area amministrativa, Francesco Sorgiovanni, ma senza ricevere risposta.



«La commissione giudicatrice – proseguono i due consiglieri comunali – è stata nominata in violazione dell'apposito regolamento del Comune. Tra i candidati al posto in questione c'è anche il fratello del vicesindaco Maria Tropeano, elemento che a maggior ragione avrebbe dovuto indurre il Comune di Stilo a rispettare alla lettera il regolamento sulla commissione e ad adottare tutte le misure necessarie, ad oggi mancanti, per garantire assoluta trasparenza e il massimo rigore nello svolgimento del concorso pubblico».



«Chiederemo anche di essere ascoltati dal procuratore di Locri, Luigi D'Alessio – concludono Leotta e Marrapodi –, essendo nostro preciso dovere controllare l'operato dell'amministrazione comunale e impedire violazioni di sorta, peraltro già avvenute in tema di bilancio e puntualmente segnalate agli organi competenti».