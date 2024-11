Il mezzo, parcheggiato in pieno centro, veniva utlizzato dai clienti di una scuola per le escursioni subacquee

Un rogo, probabilmente di natura dolosa, ha distrutto il pulmino in uso alla Diving Center di Stilo, storica scuola di immersioni attiva sul territorio. L’incendio, divampato la scorsa notte, ha distrutto tutto l’abitacolo del mezzo, parcheggiato in pieno centro nella città del sole e che veniva utilizzato dai clienti per gli spostamenti durante le escursioni. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica.

«Lo staff intero del Diving Center Punta Stilo – è scritto in un post su Facebook - combatte attivamente da anni contro la criminalità e ogni forma di mafia. Il vile atto intimidatorio subito non scalfirá il nostro coraggio perché né la paura né l'omertà appartengono alla nostra cultura».