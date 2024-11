Domani sui cantieri dell’A3 i lavori si interromperanno in ricordo del giovane operaio marocchino morto tragicamente la scorsa settimana

Arriva ad una settimana esatta dal giorno della tragedia, la notizia che domani mattina, in ricordo della morte di Said Haireche, nei cantieri del macrolotto A3 tutte le attività lavorative verranno sospese. L’operaio, di origini marocchine, 44enne, sarebbe rimasto schiacciato sotto una delle trave metalliche a cui stava lavorando. Questa la prima, sommaria, ricostruzione, ma le indagini sono ancora in corso.

A decidere lo stop sono stati i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil che hanno trovato anche il placet del contraente generale Italsarc.

Dalla prossima settimana si susseguiranno assemblee sui posti di lavoro e verrà chiesta la convocazione del tavolo di monitoraggio in prefettura. «In questo momento così difficile – hanno spiegato le sigle sindacali - riteniamo che agire e reagire insieme sia la cosa più utile e importante anche per non vanificare tutte le sinergie messe in campo sino ad oggi».

Domani quindi niente rumori dei lavori, fragori dei macchinari, ma solo silenzio per una vita così giovane, persa in un modo così tragico.