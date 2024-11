«La Spagna ha vietato l’ingresso diretto in Italia: ma se voglio tornare, posso rientrare senza problemi dopo diversi scali in Europa (sempre se sei negativo al test, anche se non è detto che si faccia il famoso tampone nei vari aeroporti). Non capisco perché se volessi partire dalla Spagna e tornare a casa direttamente ciò non è possibile, visto la chiusura di Ryanair, Alitalia ed altre compagnie. Tuttavia, con 4 scali, 1900 euro, e mettendo a mettendo a rischio il prossimo ed esponendo me stesso al rischio di un contagio, posso tranquillamente tornare. Non è corretto abbandonare gli italiani rimasti fuori dal loro Paese, farli rimanere all’estero oltre le loro possibilità, per oltre un mese, senza l’ipotesi di un rientro finanziato dallo stato».

Conseguenze inimmaginabili

Questa è solo una delle tante testimonianze pervenute allo Sportello dei Diritti, e ripresa in una nota da Giovanni D’Agata, presidente, che a sua volta stigmatizza: «La pandemia in atto sta causando conseguenze inimmaginabili. Chi avrebbe potuto pensare che migliaia d’italiani all’estero non sarebbero più potuti rientrare a causa del blocco dei voli? Disagi pesantissimi, concittadini disperati, e che purtroppo, si dichiarano poco o per nulla ascoltati dalle nostre sedi diplomatiche, del tutto ingessate o impotenti nell’affrontare questa "emergenza nell’emergenza"».

Rientrare prima possibile

«Dobbiamo farli tornare il più agevolmente possibile. Magari metterli in quarantena, ma a casa. Governo ed Esteri devono richiamare con urgenza ambasciate e consolati, organizzare i rimpatri. Non ne va solo della dignità dei singoli, costretti ad elemosinare un alloggio all’estero e lo stesso ritorno a casa, ma di un’intera nazione che può e deve far rientrare immediatamente i propri figli».