Risulta sospesa la convenzione sottoscritta dalla Regione Calabria e Trenitalia che fino a qualche mese fa ha consentito alle forze dell'ordine di viaggiare a prezzi calmierati sulle tratte ferroviarie regionali. La finalità dell'accordo era quella di incrementare la sicurezza pubblica a bordo dei convogli ferroviari incentivando la presenza di personale delle forze dell'ordine, registrata su un'apposita piattaforma telematica messa a disposizione da Trenitalia.

La società che gestisce il trasporto ferroviario avrebbe così potuto contare su un intervento immediato in caso di necessità e al venir meno della sicurezza a bordo del convoglio. L'accordo prevedeva l'onere da parte della Regione Calabria della compensazione economica dello sconto praticato dalla società di trasporto pubblico sul costo degli abbonamenti mensili acquistati dal personale delle forze di polizia. Ma a partire dal 6 di marzo è stato di fatto sospesa l'applicazione della convenzione.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, all'origine del blocco vi sarebbe un problema di natura amministrativo economico in via di risoluzione. Dalla Cittadella fanno sapere che il servizio per il personale delle forze dell'ordine tornerà a regime già nel prossimo mese di aprile.

Tuttavia, finora nessuna comunicazione è stata diffusa ai comandi regionali delle forze di polizia affinché diramassero l'avviso al proprio personale. Quest'ultimo, infatti, ha appreso la notizia direttamente dalle biglietterie al momento del rinnovo dell'abbonamento mensile che ha potuto acquistare solo a prezzo intero.