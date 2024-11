I lavori che sarebbero dovuti partire a settembre e durare 70 giorni potrebbero durare 14 mesi perché si è scoperto che la galleria Limina ha bisogno di interventi urgenti e radicali. L’arteria è vitale per la Locride e per collegare i due mari nel Reggino

Da circa 70 giorni a 14 mesi, se tutto va bene. Potrebbero allungarsi i tempi di chiusura della strada di comunicazione Jonio-Tirreno. Secondo quanto emerso nel corso degli ultimi incontri in Regione, la prospettiva che filtra al momento è lo stop totale di oltre un anno dell’arteria che collega i due versanti dell’area metropolitana reggina.

In un primo momento ad essere interessata da urgenti interventi strutturali sembrava essere solo la galleria del Torbido, dove attualmente da quasi un anno si transita con il senso unico alternato. Nelle ultime settimane è invece emersa la necessità di effettuare interventi anche all’interno del traforo della Limina lungo quasi 3 chilometri e mezzo, e la tipologia di interventi necessari per metterla in sicurezza non è compatibile con forme adottate in passato (chiusura notturna o senso unico alternato). Questa ipotesi comporterebbe più di un anno di chiusura totale della Sgc.

La strada alternativa alla Jonio-Tirreno è una vecchia provinciale che da Mammola si inerpica fino ai mille metri del pianoro della Limina per poi riscendere sul versante tirrenico fino a Cinquefrondi. Un percorso adatto tutt'al più al “turismo lento” e su cui, da settembre e per almeno 70 giorni, saranno reindirizzate le circa 4mila automobili che giornalmente scavalcano il passo tra Aspromonte e Serre servendosi della statale 682 .

«Sarà una mazzata per tutti quanti – sussurra un amministratore locale della Vallata del Torbido - ma quando si parla di sicurezza non bisogna tergiversare». Tra i sindaci c’è fermento e massima attenzione, con interlocuzioni aperte per provare a limitare al minimo i disagi per gli automobilisti. Al momento le alternative sono rappresentate dalla SP5 lungo i versanti del passo della Limina per i mezzi leggeri, la storica SP1 Locri-Gioia Tauro per i mezzi pesanti che non sceglieranno in autostrada di svoltare verso Germaneto da Lamezia.