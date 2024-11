Bilancio positivo per per l’esordio dello shopping invernale scontato. Ecco la puntata speciale della trasmissione andata in onda su LaC Tv

Come ogni anno si consuma il “rito” dei saldi invernali. La giunta regionale ha fissato la data di inizio dei saldi romani al 5 gennaio. Partiti il 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d’Aosta sino a coprire tutto lo stivale entro il 5 di gennaio. Saranno circa 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping invernale in saldo. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro d’affari di 4,7 miliardi di euro.

Come abbiamo documentato nell'ultima puntata de LaCapitale, le strade dello shopping romano sono molto affollate: code all’esterno dei negozi e boutique strapiene lasciano presagire un bilancio più che positivo per l’esordio dello shopping invernale scontato.

«Questo week end è stato pazzesco qui a Roma, non ci aspettavamo tutto questo flusso di gente, era veramente tantissima, io prima del covid non ricordo tutta questa gente» ci racconta Flaminia all’interno della sua boutique e continua «devo dire che è stato un po' una concomitanza di cose: la befana, la morte del Papa e noi siamo stati oberati di lavoro».

Siamo solo all’inizio dei saldi ma sono tutti concordi nel dire che il bilancio iniziale è più che positivo.

«I saldi ci hanno aiutato, nonostante il Black Friday ci abbia penalizzato» riferisce una commerciante e continua «per fortuna il ritorno del turismo qui a Roma ci ha dato una grossa mano, rispetto agli altri anni i saldi stanno andando benissimo, certo siamo ancora all’inizio però il bilancio è super positivo».

La gente però è positiva e si fida e si affida al saldo, la maggior parte delle persone acquistano solo pezzi dal 50% in su. Il settore che è maggiormente sotto i riflettori di tutti è proprio quello dell’abbigliamento a seguire accessori e profumi.

Uno degli aspetti fondamentali, linfa vitale del centro romano, è proprio il ritorno dei turisti: stranieri e non.

«La nostra clientela è prevalentemente turistica, in particolare americani e australiani, a loro del saldo importa poco perchè se trovano un capo che piace lo comprano a prescindere. Il saldo di per se non attecchisce più di tanto» ci riferisce uno dei tanti commercianti intervistati e continua «resta comunque un’esperienza sicuramente positiva, abbiamo avuto una grandissima affluenza nel nostro negozio, non solo di i turisti ma anche di quelli che noi chiamiamo forestieri: chi viene da fuori Roma».

A conti fatti, i primi giorni di shopping scontato sono andati molto bene, questo è solo l’inizio, bisognerà capire se questo trend positivo continuerà, per il momento persone e commercianti restano più che soddisfatti di questo primo bilancio.

LaCapitale Speciale è in onda ogni lunedì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 Sky. La puntata è già disponibile su LaC Play.