Il sindaco, Antonio Minniti e alcuni cittadini, hanno bloccato le vie d' accesso a Fabrizia, paese delle serre vibonesi per protestare contro lo stato di abbandono in cui versano le strade provinciali che attraversano la zona

Il blocco annunciato dal sindaco c'è stato. E' in corso, infatti, da questa mattina, la protesta messa in atto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Minniti, e da alcuni cittadini di Fabrizia, comune delle Serre Vibonesi che hanno bloccato le vie d' accesso al paese per protestare contro le condizioni in cui versano, le strade provinciali che attraversano le Serre.



"Il blocco – ha detto il sindaco – è stato organizzato per far comprendere una volta di più all'opinione pubblica e alle istituzioni competenti lo schifo in cui versa la viabilità provinciale da e per Fabrizia, oltre a quella del comprensorio montano delle Serre. Pretendiamo che le istituzioni e, nello specifico, la Regione Calabria, in supplenza ad una Provincia ormai al fallimento ed i cui organi istituzionali farebbero bene a rassegnare le dimissioni, intervenga non per fare le autostrade, ma per sistemare le strade e consentire ai cittadini tutti di percorrerle in condizioni normali. Comprendo il disagio che il blocco ha arrecato ai cittadini, ai quali chiedo scusa, ma – ha aggiunto Minniti – considero questa azione necessaria per rilanciare la condizione precaria della viabilità del territorio».



