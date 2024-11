Il presidente della Provincia di Vibo Valentia accoglie la proposta del consigliere Mirabello di sfruttare le risorse regionali per intervenire sulle strade vibonesi

«L’avvio di un’azione concertata e sinergica da parte della Provincia di Vibo Valentia e della Regione Calabria, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico-istituzionale, ritengo sia, in questo momento, l’iniziativa più consona a garantire, in tempi ragionevoli, un serie di interventi atti a rendere più sicure e percorribili quelle strade provinciali ritenute turisticamente strategiche per il gran numero di automobilisti che vi transitano in estate».



Queste le dichiarazioni attraverso le quali il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, accoglie di fatto la proposta avanzata dal consigliere regionale, Michele Mirabello, di «rimettere in circolo le risorse regionali disponibili, che ammontano a circa 13 milioni di euro, al fine di avviare interventi urgenti risolutivi e indifferibili e porre, così, rimedio alla situazione drammatica in cui versano le strade provinciali che da Pizzo si sviluppano lungo la Spilinga-Ricadi-Tropea e la Ricadi-Joppolo-Nicotera».



«La messa in sicurezza della Ioppolo-Nicotera - ha sottolineato Niglia -, così come interventi di qualità sul tratto Tropea-Ricadi-Capo Vaticano e lungo la strada costiera che percorre Pizzo, saranno possibili, in tempi brevi, soltanto attraverso la collaborazione tra la Provincia di Vibo e la Regione Calabria che si è, quindi, detta d’accordo con il consigliere Mirabello in merito all’avvio di una sinergia istituzionale».