L'intera comunità di San Lorenzo del Vallo ha dato oggi l'estremo saluto a Edda Costabile e Ida Attanasio, madre e figlia, uccise domenica mattina a colpi di pistola all'interno del cimitero. Una folla ha accolto con un lungo applauso l'arrivo dei due feretri nella piccola chiesa di San Lorenzo Martire che non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto dare l'estremo saluto alle due donne.

Il rito funebre è stato officiato dal parroco don Alfredo Pisani e dal parroco di Tarsia don Natale Caruso. Nella sua omelia don Alfredo ha sostenuto che "è il momento della preghiera. Offriamo al signore con sacrificio le anime delle sorelle Edda e Ida. La vita - ha continuato - è un dono di Dio. Rispettarla significa avete rispetto di Dio. Non bisogna perdere la speranza che la possiamo trovare nella parola del Signore. Ci stringiamo al dolore della famiglia Attanasio, un dolore che ha colpito e toccato l'intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia". "Resta sempre l'amarezza e lo sconforto della morte - ha proseguito il sacerdote - ma non dobbiamo mai abbandonare la speranza. Edda, donna esemplare, ha istruito gli ignoranti e gran parte dei ragazzi di San Lorenzo. Una vita spesa per gli altri. Dobbiamo vivere per loro. Che possano riposare nella pace dei giusti".

All'uscita i feretri sono stati nuovamente salutati da un applauso. La salma di Ida è stata portata nel cimitero di Tarsia, mentre quella della madre nel cimitero di San Lorenzo del Vallo dove le due donne dono state uccise.

