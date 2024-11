«Ho parlato con il Ministro dell'Interno Piantedosi per rinnovargli solidarietà e pieno e convinto sostegno. La sua azione è esemplare. Di grande equilibrio. Abbina le ragioni dell'umanità, che devono caratterizzare il nostro governo, a quelle della fermezza. E anche i suoi appelli ad evitare che prevalga la cinica speculazione dei mercanti di morte sono assolutamente sensati e responsabili. Anche un afgano, che ha visto la sua famiglia distrutta dai mercanti di persone, ha detto che è stato un fatale errore affidarsi a questi criminali che cinicamente speculano sulla disperazione del Pianeta». A dirlo il vicepresidente del Senato, il forzista Maurizio Gasparri.

«L'Italia accoglie tantissimi stranieri e anche Piantedosi si occupa attualmente di queste procedure. Ma deve anche pensare alla sicurezza e a contrastare questi traffici. Chi invece usa altri linguaggi - ribadisce l'esponente azzurro - finisce per incoraggiare, come alcune Ong, attività illegali che causano le tragedie del mare. Piantedosi deve andare avanti con il suo operato che, tra l'altro, ha anche visto il varo di un decreto flussi di 80mila persone dall'estero. Oltre non si può andare. E numeri superiori sarebbero incompatibili con le possibilità di assorbimento della nostra Nazione e con le esigenze sociali e di sicurezza del nostro Paese. Piantedosi è un eccellente Ministro. I demagoghi che lo attaccano fanno - conclude - una cinica speculazione politica».