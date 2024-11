Inizierà il 13 novembre 2019, presso il palazzo di giustizia di via Vittorio Veneto, il processo per il disastro sul lavoro consumatosi il 5 aprile 2018 a Crotone e costato la vita a tre operai travolti dal crollo di un muro del cantiere mentre erano impegnati nei lavori di ampliamento del lungomare di viale Magna Grecia: sono deceduti sul colpo Giuseppe Greco, 51 anni, di Isola di Capo Rizzuto, e il 35enne di origini rumene Dragos Petru Chiriac, di Crotone, i cui familiari sono assistiti anche da Studio 3A-Valore S.p.A., mentre Mario De Meco, 56 anni, pure lui di Isola di Capo Rizzuto, è spirato 35 giorni dopo in seguito alle gravissime lesioni riportate.

Il 7 giugno 2019 il Pubblico ministero della Procura crotonese titolare del fascicolo per il reato di omicidio colposo in concorso, Andrea Corvino, a chiusura delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone: tre figure apicali della Crotonscavi Costruzioni generali S.p.a., l’impresa incaricata dal Comune di eseguire i lavori, e il progettista. Si tratta del geometra Gennaro Cosentino, 57 anni di Crotone, rappresentante legale dell’impresa, appaltatore delle opere, redattore del Pos (Piano Operativo di Sicurezza), datore di lavoro di fatto e di diritto e direttore tecnico di Crotonscavi; il geometra Massimo Villirillo, 56 anni, di Crotone, dirigente e procuratore della società, a cui erano conferiti specifici poteri in materia di vigilanza e organizzazione del lavoro; il geometra Giuseppe Spina, 44 anni, pure lui di Crotone, capocantiere preposto della ditta, e l’architetto di origini vicentine residente a Como Sergio Dinale, 57 anni, fondatore e legale rappresentante dello Studio veneziano “D:RH architetti e associati” con sedi a Mestre e a Como, firmatario del Psc (Piano di Sicurezza e Coordinamento), progettista dell’opera nonché direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Csp) e in esecuzione (Cse). Ora il Gup del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, con atto datato 9 settembre, ha dunque fissato l’udienza preliminare per mercoledì 13 novembre.