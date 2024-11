Anche i campioni dell’Inter hanno voluto rendere omaggio alla tragedia che ha toccato Soriano Calabro e tutta la provincia di Vibo Valentia, con la morte di tre giovani avvenuta una settimana fa lungo la Trasversale delle Serre. Uno dei tre, il più giovane, era Natale Chiera, 18 anni appena. Per tutti lui era Natalino, grande tifoso nerazzurro. E proprio il nome Natalino è stato impresso su una maglia numero 10 della società nerazzurra, firmata da uno dei giocatori del club, Radja Nainggolan. È stato proprio il campione belga a mostrarsi con la maglietta firmata, che verrà consegnata in questi giorni ai genitori di Natalino, Sara e Bruno.

Come riporta ilvizzarro.it, l’iniziativa è stata di un giovane di Sorianello, Giuseppe Ciurlia, 19enne e grande amico di Natalino Chiera, che è riuscito a mettersi in contatto con la società milanese che ha acconsentito alla richiesta dimostrando grande sensibilità per questo dramma che ha colpito le famiglie dei tre ragazzi - Natale Chiera, appunto, ed i cugini omonimi Salvatore Farina, di 21 e 23 anni - ed una intera comunità.

LEGGI ANCHE: L’ultimo saluto, a Soriano i funerali dei tre giovani morti sulla Trasversale delle Serre

Incidente mortale, giornata livida di dolore per Soriano che piange tre figli

Tragedia nel Vibonese, auto si scontra con un furgone: morti tre giovani di Soriano