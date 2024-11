A trent'anni dalle stragi di mafia: perchè non dobbiamo dimenticare. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Palermo dove è in corso il Memorial day la giornalista Giusy Criscuolo. In collegamento anche Gaetano Pecoraro, giornalista delle Iene e Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC. In studio il vicedirettore Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la Notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Tema l'escalation criminale nella Sibaritide. In collegamento Marinella Grillo, presidente del Consiglio comunale di Corigliano Rossano.



