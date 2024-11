Questa mattina un bracciante agricolo 42enne di origine rumena è morto a Strongoli, in provincia di Crotone, mentre si trovava sul posto di lavoro. I fatti si sono verificati intorno a mezzogiorno. L’uomo risultava regolarmente assunto con l’azienda agricola e stava operando durante un turno di lavoro compatibile con le attuali normative in materia, anche emanate dalla Regione Calabria. Sono in corso degli accertamenti da parte del personale dello Spisal e dei carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, di concerto con l'Autorità Giudiziaria, immediatamente informata dell'accaduto e sul posto si sta recando il medico legale per accertare la causa del decesso.

Bracciante morto, la Procura di Crotone valuta l'autopsia

Il bracciante ha accusato un malore ed è deceduto. Inutili i tentativi di soccorrerlo. Sono in corso accertamenti medico legali per stabilire se la causa della morte sia stata causata da un colpo di calore da parte del personale del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) dell'Asp di Crotone e dei carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, di concerto con l'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Crotone sta valutando l'opportunità di disporre l'autopsia sulla salma del bracciante.