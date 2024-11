Lo stabilimento balneare sequestrato è composto da tre strutture in legno adibite a bar, servizi e magazzino e da un terreno per un'area complessiva di circa 3mila metri quadrati

I finanzieri della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Crotone hanno sequestrato a Strongoli uno stabilimento balneare abusivo e ne hanno denunciato il proprietario.



Lo stabilimento balneare sequestrato è composto da tre strutture in legno adibite a bar, servizi e magazzino e da un terreno per un'area complessiva di circa 3.000 metri quadrati. Il valore della struttura ammonta a circa 800.000 euro.

La struttura è stata realizzata senza le autorizzazioni per l'occupazione dell'area demaniale e in difformità ai permessi rilasciati dal Comune di Strongoli. Lungo il perimetro del terreno sono stati anche trovati 100 blocchi in calcestruzzo di proprietà delle Ferrovie dello Stato, i quali, normalmente, vengono posti a protezione della rete ferroviaria nei punti dove la stessa corre in prossimità del mare.