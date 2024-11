La vittima ha fornito le loro foto ai carabinieri dopo averle rintracciate su Facebook. Uno degli assalitori si era offerto di accompagnarlo in ospedale

Sono già stati individuati tre dei cinque presunti aggressori dello studente di nazionalità paraguaiana Gerardo Duarte, pestato nel Campus di Arcavacata lo scorso 30 novembre, mentre si allontanava con alcuni amici dal Cdm delle maisonettes dove aveva trascorso la serata. Si tratta di F.G., E.I. e di M.F.

La vittima ha fornito ai carabinieri le foto, riconosciute su Facebook. I militari stanno adesso procedendo ai dovuti accertamenti.

Secondo quanto si è appreso, almeno uno dei presunti aggressori, durante la festa organizzata come ogni venerdì nello spazio comune Centro del Mondo, aveva infastidito anche il dj. Inoltre, secondo una testimonianza, uno dei cinque presunti aggressori, dopo l’arrivo dell’ambulanza, sarebbe tornato indietro per verificare le condizioni del giovane paraguaiano, offrendosi anche di andare con lui in ospedale. Offerta che Duarte, dolorante e sotto shock, ha fermamente rifiutato.