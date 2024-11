Accertate dai carabinieri e dall’Asp gravi carenze igienico-strutturali tali da disporre la chiusura della zona cottura e del deposito alimentare

Esattamente la mattina successiva alla denuncia/querela per l’intossicazione alimentare del 24 aprile scorso sporta da alcuni genitori degli studenti del Liceo “Capialbi”, i Carabinieri della stazione di Vibo Valentia collaboratori da quelli del Nas di Catanzaro e da personale dell’Asp di Vibo Valentia, hanno controllato l’esercizio commerciale, la pizzeria Giovanna, che aveva fornito i pasti in quel giorno.

L’esito permetteva di accertare gravi carenze igienico-strutturali tali da disporre la sospensione immediata dell’attività di ristorazione, con la chiusura della cucina e del deposito alimentare. Il locale è molto noto nel capoluogo vibonese, sia per la posizione centrale che per il fatto di essere tra i più gettonati nell'organizzazione delle feste di compleanno dei più piccoli.

LEGGI ANCHE: Gastroenterite dopo il pranzo a scuola, 6 studenti in ospedale