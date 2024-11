Le immagini diventate in poco tempo virali sui social mostrano l'animale che sembra essere in difficoltà perché troppo vicino alla riva

Tanto stupore nelle parole di alcune signore che hanno ripreso, in un video diventato subito virale sui social, uno squalo nuotare nel mare di fronte la spiaggia di Badolato, nel Catanzarese. L’animale, nelle immagini girate, sembra essere in difficoltà perché troppo vicino alla riva.

Si tratterebbe di uno squalo capopiatto, specie che normalmente non attacca l’uomo, noto per le sue 6 paia di fessure branchiali molto allungate, a differenza delle atre categorie che normalmente ne hanno 5. Appartiene al genere Hexanchus ed è il più grande della famiglia Hexanchidae, in quanto può superare i 5 metri. Alla fine del video si vede lo squalo, fortunatamente, allontanarsi dalla riva dirigendosi verso le acque più profonde.