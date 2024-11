Giuseppe Franco, il sottufficiale cosentino arrestato a luglio per aver violentato una minorenne nel quartiere prati della Capitale è stato denunciato da una ragazza di Torino che l’ha riconosciuto nelle foto dopo l’arresto

Arrestato il 7 luglio scorso con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne nel quartiere Prati a Roma, Giuseppe Franco, il trentunnenne sottufficiale della Marina e originiario della Porvincia di Cosenza, potrebbe essre uno stupratore seriale. Nuove accuse arrivano da una ragazza di Torino che lo ha riconosciuto come l'uomo che ha tentato di violentarla quattro anni fa. Era una notte del 2011 quando era stata avvicinata. Approccio comune, giocato sulle apparenze. Lui alto, fisicamente gradevole. Lei giovane, sola. Franco cerca la conclusione. Lei lo respinge, lui non ne tiene conto. Tenta di violentarla. Lei riesce a sottrarsi, poi lo denuncia. La procura di Torino avvia un’indagine che, però, non va da nessuna parte. A luglio le immagini in tv e la ragazza si reca in caserma: «È lui l’uomo che ha tentato di violentarmi nel 2011», conferma.Le carte della procura di Torino sono già state trasmesse al pm Eugenio Albamonte, che ha chiesto il processo con rito immediato nei confronti dell’uomo. Franco rischia il rinvio a giudizio per entrambe le violenze.