Mario Occhiuto

Il senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza è stato condannato a tre anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta. La vicenda riguarda una società fallita nel 2014, la Ofin. Non è un bel periodo per Mario, che si dichiara innocente e ricorrerà in Appello. Per ora si godrà la presenza in Senato dove potrà ammirare il Governo che sta mandando in bancarotta l’Italia.