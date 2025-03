Avrebbero contattato un'anziana vedova di Caraffa, nel catanzarese, utilizzando il sistema del finto carabiniere. Tre persone, due fratelli e la moglie di uno di loro, tutti originari e residente in Campania, sono stati arrestati dai militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco con l'accusa di truffa.



Il tre, messisi in contatto con la donna e qualificandosi falsamente come carabinieri le avrebbero rappresentato che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale versando in pericolo di vita. Quindi, le avrebbero richiesto la corresponsione di una somma, simulando che la stessa fosse funzionale a sostenere le spese di un delicato e costoso intervento chirurgico cui la giovane era stata sottoposta, preannunciando nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere in consegna il denaro.



Facendo leva sull'estrema vulnerabilità della vittima del raggiro, i tre sarebbero riusciti ad ottenere la disponibilità di 1.450 euro ma sono stati dai carabinieri che li hanno bloccati e arrestati. I due fratelli, a seguito del giudizio con rito direttissimo, sono stati portati in carcere mentre la donna è stata posta ai domiciliari con braccialetto elettronico.