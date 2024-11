Viaggiava sulla statale 106 con 55 chili di marijuana suddivisi in 10 sacchi, nascosti in un furgone con del materiale edile. Un 47enne di Catania è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano con l'accusa di detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. L'arresto è avvenuto nel corso di un normale posto di controllo che i carabinieri di Villapiana hanno espletato lungo la statale 106. I militari hanno fermato un furgone Renault Traffic condotto da A.C, di 47 anni, di Catania, che ha detto di essere un muratore e di trasportare materiale edile verso la Sicilia. I militari, muovendo il materiale posto sul cassone, hanno notato dei grossi involucri da cui proveniva odore di marijuana. I carabinieri hanno quindi approfondito il controllo portando il mezzo in caserma e sono stati trovati i dieci sacchi con la marijuana. Secondo i militari, se venduta, la sostanza avrebbe fruttato oltre 300 mila euro.