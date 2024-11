«Con avviso pubblico del 25 maggio 2023, il Tar per la Calabria sede di Catanzaro ha reso nota l’esigenza di individuare un immobile da acquisire in proprietà o da locare per destinarlo a propria sede istituzionale. Il primo dei requisiti richiesti, si legge, è quello della sua ubicazione nella città capoluogo di Regione».

Lo si legge in una nota divulgata dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Vincenzo Agosto, in merito al dibattito maturato in città che riguarda la ricerca da parte del Tar Calabria di una sede istituzionale. «Un’occasione questa, l’ennesima – direi - che l’avvocatura catanzarese, le autorità politiche e la cittadinanza tutta non possono permettersi di perdere» evidenzia Agosto.

«Nel corso degli anni Catanzaro, invero, ha subito, purtroppo, un lento e progressivo svuotamento di funzioni e prerogative, accompagnato da un decentramento politico amministrativo, che l’ha sicuramente penalizzata ed impoverita sotto molteplici profili.

Ebbene, questa indagine esplorativa messa in moto dall’organo di giurisdizione amministrativa non può e non deve restare lettera morta» spiega l'avvocato facendo sponda all'appello lanciato nella giornata di ieri dal presidente della Camera amministrativa distrettuale Alfredo Gualtieri.

«L’avvocatura catanzarese, allora, cogliendo l’invito della Camera amministrativa distrettuale e del suo presidente Alfredo Gualtieri, chiede a gran voce a tutte le forze politiche locali (sindaco, presidente dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, presidente della Regione Calabria) che si adoperino concretamente, costi quel che costi, nella individuazione di una soluzione edilizia degna di essere sede del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria e lancia la sfida di sedersi intorno ad un tavolo tecnico per una proficua interlocuzione in merito».

«È tempo di cooperazione, di coesione, di unità di intenti, per continuare ad onorare la storia giudiziaria di questa città ed il prestigio del suo foro. L’avvocatura catanzarese c’è!».