Bonus, superbonus, incentivi e microcredito: partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospiti in studio Sebastiano Barbanti, presidente Bcc del Vibonese ed Enrico De Girolamo, vicedirettore di LaC News24. In collegamento da Mendicino insieme al nostro Salvatore Bruno Vittorio Principe, imprenditore. In collegamento da Reggio Calabria insieme a Elisa Barresi Tiberio Bentivoglio, imprenditore e testimone di giustizia.

Dopo il tg delle 14, appuntamento alle 14.30 con Dopo la Notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. La Calabria del calcio e la Serie B da salvare il tema al centro della puntata. In collegamento i giornalisti di LaC News24 Antonio Clausi e Matteo Occhiuto.