La vincita è relativa al concorso di lunedì 28 aprile e sono stati giocati in contrada Toscano. Jackpot a 25,6 milioni di euro

Il SuperEnalotto sorride alla Calabria. Nel concorso di lunedì 28 aprile, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 23.075,28 euro l’uno a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, entrambi nel Tabacchi Dario Zito in contrada Toscano.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 29 aprile sale a 25,6 milioni di euro.