Secondo una prima ricostruzione, il commerciante di Cassano allo Jonio, dopo aver bloccato il ladro, un cittadino rumeno, avrebbe preso un coltello da cucina colpendolo alla schiena e tra le costole

Un commerciante, 31enne di Cassano, è stato arrestato la scorsa notte con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo sentendo dei rumori in casa è riuscito a sventare una rapina bloccando un ladro, un cittadino rumeno, che tentava di introdursi, attraverso un balcone, nella sua abitazione.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ne sarebbe scaturita una colluttazione e il commerciante avrebbe deciso di rientrare in casa per prendere un coltello da cucina (dalla lama di circa 23 cm) per poi colpire il rumeno alla schiena e tra le costole: quest'ultimo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale civile di Castrovillari dove gli è stata refertata una ferita da taglio alla regione lombare destra ma non verserebbe in pericolo di vita.

Il commerciante incensurato è stato, quindi, arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.