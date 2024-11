Le indagini che hanno portato alla denuncia sono state avviate dopo che le vittime del furto hanno presentato una denuncia. Si sarebbe appropriato di circa 60 mila euro

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà a Careri un ex dipendente di Poste italiane accusato di avere "svuotato" il conto corrente di una coppia di anziani impossessandosi illecitamente di circa 60 mila euro. Le indagini che hanno portato alla denuncia sono state avviate dopo che i due anziani vittime del furto hanno presentato una denuncia. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che dal conto corrente erano stati effettuati ingenti prelievi di denaro. Dall'utilizzo delle carte di credito abbinate al conto i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'utilizzatore che, non pensando di essere scoperto, tra i tanti acquisti effettuati, aveva prenotato una camera d'albergo in una città siciliana, tramite un sito internet, fornendo all'atto della prenotazione le sue generalità e la sua utenza telefonica. (Ansa)