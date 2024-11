È ritornato alla propria abitazione Antonio Tripodi, l’uomo scomparso misteriosamente tre giorni fa. Ad annunciarlo, il figlio Giuseppe su facebook

«Volevo informare tutti che grazie a Dio mio padre è tornato a casa e sta bene», queste le parole di Giuseppe Tripodi in un post su facebook, per dare la notizia del rientro a casa di suo padre Antonio.

Tripodi era scomparso da Santa Domenica di Ricadi mentre andava a lavoro in tabaccheria, senza lasciare alcuna traccia. Da subito erano state attivate le ricerche da carabinieri, gente del luogo e vigili del fuoco che proprio sotto l’abitazione dell’uomo avevano creato una postazione di comando avanzato. Diversi gli appelli del figlio Giuseppe tramite social e i diversi mezzi di informazione, oltre alla trasmissione “Chi l’ha visto” in onda su rai 3, che proprio in questa settimana si era occupata del caso di Antonio Tripodi.

Sotto l’abitazione della famiglia si sono radunati amici e parenti, in attesa dei carabinieri che dovranno ascoltare Antonio Tripodi e fare luce sul motivo che ha scaturito l’allontanamento da casa.