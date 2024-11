Le indagini hanno permesso di accertare che nel terreno, di proprietà della Curia nelle adiacenze del Santuario di Monte Poro, a Spilinga, era in corso lavori illeciti finalizzati al taglio e al successivo trasporto di alberi

Il Corpo Forestale dello Stato e Tutela Ambiente e Territorio di Vibo, ha eseguito il sequestro preventivo di oltre 1 ettaro di terreno boscato, in località Monte Poro del comune di Spilinga, nelle vicinanze del noto Santuario della Madonna del Monte Carmelo, di proprietà dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Mileto Nicotera Tropea.



Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo stradale effettuato dagli stessi militari, i quali, insospettiti dalla presenza di grossi tronchi trasportati da un autocarro lungo un'arteria provinciale, hanno effettuato delle più approfondite verifiche, risalendo all'area di provenienza del predetto legname.



Le indagini hanno permesso di constatare che all’interno del bosco erano in corso di esecuzione lavori finalizzati al taglio di piante di alto fusto con relativa asportazione del materiale legnoso.



All’arrivo della Polizia Giudiziaria, la stessa ha riscontrato il taglio di oltre 30 esemplari di alberi della specie Castagno, Faggio e Pino, mentre molti altri erano già adagiati sul terreno, pronti per essere sezionati ed asportati.

Dopo aver raccolto le prime testimonianze dai soggetti interessati e considerato che l'intervento era stato eseguito in assenza di qualsiasi autorizzazione, d'intesa col magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, Filomena Aliberti, è stato posto sotto sequestro giudiziario l'intero bosco, esteso per oltre un ettaro, unitamente ai tronchi che stavano per essere trasportati in una segheria della zona.



Individuato anche l’esecutore materiale dei lavori e il committente, entrambi indagati in stato di libertà per violazione alla normativa sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, danneggiamento e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

