Una vetrina ecommerce disponibile anche per le pubbliche amministrazioni che desiderano offire in questo delicato periodo un servizio ai loro esercenti

Si tratta di uno strumento innovativo dedicato al settore della ristorazione. Si tratta di Cibilio, lanciato dal Altrama Italia, software house già leader nel mondo dei prodotti digitali dedicati al turismo.



Nel dettaglio, si tratta di uno spazio web dove proporre menu e vendere online piatti e prodotti in totale sicurezza. È uno strumento pensato per il mondo del food (ristoranti, bar, pizzerie, pub, gelaterie, lidi con servizio spiaggia, ecc.) e per tutti gli esercenti che in questo momento hanno difficoltà ad accontentare la propria clientela.

Una vetrina eCommerce che mette in contatto ristoratori e clienti, offrendo l’opportunità di concordare take away, servizio spiaggia e consegne di cibo a domicilio.

Cibilio è disponibile per le pubbliche amministrazioni, per tutti i Comuni italiani che in questo momento di crisi desiderano offrire un servizio gratuito agli esercenti che operano sul loro territorio.



Per l'adesione il comune acquista Cibilio pagando un canone annuale e offre gratuitamente il servizio agli esercenti, contribuendo così a sostenere le attività di ristorazione presenti sul territorio.