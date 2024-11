Lunghe code si stanno registrando lungo l'A2 Salerno Reggio Calabria all'altezza dello svincolo del Porto fino a quello di Campo Calabro. Un'autocisterna, all'altezza dell'uscita di Gallico, quartiere alla periferia nord della città, ha perso sul manto stradale del gasolio, a causa del quale numerosi conducenti hanno perso il controllo dei mezzi. Dodici le automobili coinvolte e sei feriti non gravi. La situazione stra creando notevoli disagi al traffico.

Sul posto stanno lavorando in sinergia Polizia stradale, Vigili del fuoco Anas per ripristinare in piena sicurezza la circolazione stradale. Al momento il trafficoin direzione nord viene deviato all’uscita obbligatoria di Reggio Porto con rientro a Villa San Giovanni percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore.