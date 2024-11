L'incidente, verificatosi in una galleria lungo la corsia nord, non ha causato feriti

Disagi e rallentamenti lungo la corsia nord dell'Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Falerna e Altilia-Grimaldi per un incidente stradale. All'interno di una galleria, per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 ha tamponato violentemente una Golf a bordo della quale viaggiava una coppia di persone anziane di Amantea. Fortunatamente la collisione non ha causato feriti, ma solo ingenti danni ai due veicoli. Il flusso delle auto, regolamentato dal personale Anas e dalla polizia stradale, procede con lentezza per consentire lo sgombero della carreggiata dai detriti e dalle vetture incidentate.