L'uomo, 38 anni, era a bordo di una Yamaha T-max. Avrebbe riportato una frattura scomposta del femore con trauma cranico

Un centauro è rimasto ferito lungo via Cristoforo Colombo, a Settimo di Rende. A bordo di una Yamaha modello T-max l’uomo, un trentottenne, è stato coinvolto in un tamponamento con una Ford Fiesta nei pressi di un distributore di carburante, ed ha impattato violentemente contro l’asfalto rimanendo ferito in modo grave.

Trasportato in codice rosso con un’ambulanza del 118 all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato una frattura scomposta del femore ed un trauma cranico con copiosa emorragia dal naso. Non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i vigili urbani di Rende.





Salvatore Bruno