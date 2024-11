Sono queste le dichiarazioni del capo della Protezione civile calabrese ieri a Vibo nel corso di un convegno sul dissesto idrogeologico promosso dal consigliere regionale Vincenzo Pasqua

“Sono stati spesi un sacco di soldi, ma sono stati spesi malissimo. Il territorio vibonese si trova peggio del 2006”. Parole forti quelle pronunciate dal dirigente della Protezione civile calabrese Carlo Tansi, presente a Palazzo Santa Chiara ieri pomeriggio in occasione del convegno “Il dissesto idrogeologico nella Provincia di Vibo Valentia”, promosso dal consigliere regionale Vincenzo Pasqua.



“Non prendiamoci in giro, sono convinto che serva una sempre più corretta gestione del territorio. In passato sono stati assegnati fondi in base al colore politico. Non bisognerà guardare in faccia nessuno, altrimenti sono pronto a rassegnare le dimissioni”, ha detto ancora Tansi.

“Se Vibo Valentia non è ancora collassata è solo grazie ai cunicoli costruiti dai Borboni che portavano l’acqua verso il mare. Decenni di interventi sconsiderati hanno provocato problematiche di diverso genere. Fra questi lo sprofondamento avvenuto a via Parisi, dove i cunicoli sotterranei sono stati perforati per consentire il deflusso della fognatura”.

