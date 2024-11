Sollevati dubbi sulla competenza di giurisdizione del caso di Luca Mannarino. Dovrà esprimersi la Corte di Cassazione, sospeso il provvedimento di selezione del nuovo presidente

È stata prorogata con ordinanza emessa dalla seconda sezione del Tar Calabria la sospensione dell’efficacia del provvedimento della Regione Calabria con cui era stata avviata la selezione pubblica per la nomina del presidente del Consiglio d’amministrazione di Fincalabra. L’impugnazione della deliberazione dell’ufficio di presidenza era stata avanzata dall’ex presidente della società in house regionale, Luca Mannarino, revocato dall’incarico e sostituito dal dirigente regionale Carmelo Salvino. Il caso, però, ero stato successivamente rimesso alla Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittima la legge regionale sul cosiddetto spoils system, meccanismo che prevede la sostituzione automatica degli organi dirigenziali di vertice dell’amministrazione in occasione del subentro di un nuovo esecutivo.

Con la nuova ordinanza il Tar Calabria impone un nuovo stop al reintegro dell’ex manager di Fincalabra, attesa dovuta alla valutazione sulla competenza di giurisdizione del caso rimessa questa volta alla Corte di Cassazione. Nella camera di consiglio del 15 febbraio, infatti, il presidente della seconda sezione, Salvatore Schillaci, ha sollevato il dubbio che la materia sia da attribuire al Tribunale ordinario.

Luana Costa