Gli animali erano detenuti illegalmente da due uomini di Roggiano Gravina, nel cosentino

ROGGIANO GRAVINA (CS) - Due uomini di 32 e 60 anni sono stati denunciati perché trovati in possesso di 33 tartarughe di terra. Gli animali appartengono alla specie protetta “Testudo Hermanni”. A scoprire le tartarughe - non registrate all’ufficio del Cites del Corpo forestale dello Stato - sono stati i carabinieri del comando provinciale di Cosenza. Gli animali erano custoditi in recinti realizzati in terreni di proprietà dei due uomini segnalati all’autorità giudiziaria. Le tartarughe sono state affidate al Centro recupero animali selvatici di Rende. Sono in corso indagini dei militari per verificare la provenienza e la destinazione degli animali.