Il maltempo dovrebbe attenuarsi soltanto domani in mattinata. Intanto occorre prestare molta attenzione evitando gli spazi aperti e le zone costiere più esposte

Una vera e propria tempesta di vento, che durerà almeno per tutta la notte, sta flagellando la Calabria. Un miglioramento dovrebbe verificarsi nella mattinata di domani. Questo è quanto fa sapere il capo della Protezione civile regionale, Carlo Tansi, alle prese con le conseguenze del maltempo in tutta la regione e, in particolare, nel Crotonese, dove si è registrata una vittima e un ferito grave, due fratelli che erano saliti sul tetto di casa per verificare i danni causati dalle folate.

Ecco i consigli della Protezione civile per evitare incidenti e difendersi dal forte vento, che nelle ultime ore ha raggiunto anche raffiche di 80 chilometri orari.





All’aperto





- Evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola.

- Evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti.

In ambiente urbano





- Se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta.

- Presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate.

- In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni.

In zona costiera



Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo:

- Presta la massima cautela nell’avvicinarti al litorale o nel percorrere le strade costiere.

- Evita di sostare su queste ultime e a maggior ragione su moli e pontili;

- Evita la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicura preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

In casa





- Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario).